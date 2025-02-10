Günün Şirket ve Sektör Gelişmeleri

GÜNÜN ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün şirket ve sektör gelişmelerini detaylı bir şekilde aktardı. Raporun önemli noktaları ise şöyle gerçekleşti:

ANSGR’DEN OLUMSUZ RAKAMLAR

Şirket, 2024 yılının 4. çeyrek finansal sonuçlarını piyasa beklentilerinin biraz üstünde 2,99 milyar TL net kar ile açıkladı. Yıllık bazda net kar %84 artışla 10,9 milyar TL olarak kaydedildi. Teknik gelirler, geçen yıla oranla %66 artış göstererek 58,8 milyar TL’ye ulaştı. Teknik giderler ise %56 artışla 43,8 milyar TL olmayı başardı. Teknik denge / gelir oranı, geçen yıla paralel hafif bir artışla 0,25 seviyesine çıktı. Şirket, 2024 yılında özkaynaklarını %116 büyüterek 30,7 milyar TL seviyesine getirirken, ortalama özkaynak karlılığı ise %48,50 oldu.

AVPGY, YENİ YATIRIM HAREKETİNDE

AVPGY, yatırım stratejisi çerçevesinde Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 dükkanı 980 milyon TL + KDV bedelle peşin olarak satın alma kararı aldı. Söz konusu taşınmazların piyasa değeri 1,09 milyar TL olarak belirlendi ve yaklaşık %10 iskonto ile alım gerçekleştirildi.

AYDEM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDIRMESİNE GİRDİ

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2024 CDP İklim Değişikliği ve Su Raporlamasında “A Liderlik Seviyesi” notunu alarak Global A List’te yer almaya devam etti. Bu süreçte enerji sektöründe bu iki kategoride en yüksek notu alan tek firma oldu.

BAHKM YATIRIM TEŞVİKİ ALDI

Bahadır Kimya, Kırıkkale’deki mevcut fabrikasında üretimi artırmak ve ürün çeşitliliğini genişletmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 16,6 milyon TL tutarında yeni makine ve ekipman teşviki aldığını duyurdu. Böylece yatırım teşvik belgesinin toplam tutarı 29,1 milyon TL’ye ulaşmış oldu.

EBEBK, SATIŞ ORANLARINI PAYLAŞTI

Ebebek, Ocak ayında Türkiye’de mağaza ve e-ticaret kanalından gerçekleştirilen toplam ürün adedinin yıllık bazda %7 artışla 7,3 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı.

ORGE ENERJİ SÖZLEŞME REVİZE ETTİ

Orge Enerji, Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi için varılan fiyat farkı anlaşması ile sözleşme büyüklüğünü 81,6 milyon TL artırarak 9,8 milyon EUR + 133,8 milyon TL’ye revize etti.

PRKME, SONUÇ TARİHİ DUYURDU

Park Elektrik, 4Ç24 finansal sonuçlarını 6 Mart tarihinde açıklayacağını bildirdi.

TCELL SERMAYE ARTIŞINI AÇIKLADI

Turkcell, bağlı ortaklığı BeST’in sermayesini 40,9 milyon BYN artırarak 1,36 milyar BYN’ye çıkardı ve yeni pay alma hakkı tamamen ödendi.

TRCAS, SERMAYE AZALTMA PLANI AÇIKLADI

Turcas Petrol, %30 oranında iştiraki olan RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’in sermayesinin 400 milyon TL azaltılarak 763 milyon TL’ye indirileceğini duyurdu.