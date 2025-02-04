Günün Şirket ve Sektör Haber Özeti

ASELSAN’IN FİNANSAL RAPOR DUYURUSU

Aselsan, 2024 yılının son çeyreğine dair finansal raporlarının kamuya 25 Şubat tarihinde sunulacağını açıkladı. Tacirler Yatırım, güncel şirket ve sektör haberlerini içeren günlük bülteninde bu durumu detaylarıyla ele aldı.

EBEBEK’İN MAĞAZA SAYISI

Ebebek, 31 Ocak itibarıyla toplam mağaza sayısının 268’e ulaştığını, bunun 256’sının geleneksel ve 12’sinin mini mağaza olduğunu bildirdi.

ISFIN’IN MALİ Başarısı

ISFIN, 4Ç24 döneminde 540 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 2024 yılının tamamında net karını %9 artırarak 1,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Faktoring gelirleri yıllık %41 artarak 7,3 milyar TL’ye çıkarken, kiralama gelirleri de %46 artışla 4,4 milyar TL oldu. Brüt kar %14 artarak 2,8 milyar TL olurken, net faaliyet karı %8 artışla 3,1 milyar TL seviyesine yükseldi. Bilançodaki faktoring alacakları %59 artarak 35,1 milyar TL’ye, kiralama alacakları ise %15 artışla 31,9 milyar TL’ye ulaştı. Alınan krediler yıllık %33 artarak 52,4 milyar TL’ye, özkaynaklar %45 artarak 9,8 milyar TL seviyesine geldi. Faaliyet ve net kar marjlarında yıllık bazda hafif düşüşler yaşansa da, alacak/varlıklar ve özkaynaklar/kaynaklar oranlarında iyileşme dikkat çekiyor. Ortalama özkaynak karlılığı %24 düzeyinde seyrederken, genel olarak güçlü büyüme ve bilanço kalitesindeki artış olumlu bir tablo ortaya koyuyor.

ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

2024’te rekor satışlara ulaşan otomotiv piyasası, yeni yılın başlangıcında düşüş kaydetti. 2025 yılı Ocak ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %13,9 azalarak 68.654 adet oldu. Otomobil satışları %12,6 düşerek 55.944 adede, hafif ticari araç satışları ise %18,8 gerileyerek 12.710 adede düştü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 10 yılın Ocak ayı ortalama satışlarına kıyasla %75,2 artış gösterdi. Otomobil satışları 10 yıllık ortalamaya göre %87,2, hafif ticari araç satışları ise %36,7 yükseldi. Elektrikli otomobil satışlarında 160 kW altı modeller %63,8 artışla toplam satışlardan %9,8 pay alırken, 160 kW üzeri modeller %18,5 artışla %1,3 paya ulaştı.

RAINBOW POLİKARBONAT’TAN YENİ İVME

Rainbow Polikarbonat Sanayi, üretim kapasitesini artırmak amacıyla ithal edilen Ekstrüzyon Makinesi’nin kurulum sürecinin başladığını duyurdu.

SUWEN’İN MAĞAZA BÜYÜMESİ

Suwen Tekstil, 31 Ocak itibarıyla yurtiçinde 181 ve yurtdışında 18 olmak üzere toplam 199 mağazaya ulaştığını açıkladı.

TATLI PINAR ENERJİ’DEN STRATEJİK GELİR

Tatlıpınar Enerji, 4Ç24 finansal sonuçlarını 927 milyon TL net kar ile duyurdu. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %449, yıllık bazda ise %150 artış gösterdi. Bu dönemde şirket %78 düzeyinde FAVÖK marjı ile 411 milyon TL FAVÖK yarattı. Ayrıca, 455 milyon TL düzeyinde ertelenmiş vergi geliri ve 238 milyon TL düzeyinde yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelir, net karı destekledi.

TÜRK TELEKOM’DAN DUYURU

Türk Telekom, 4Ç24 finansal raporlarını 10 Mart tarihinde açıklayacağını bildirdi.