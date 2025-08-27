Gurbetçiler Türkiye’ye Dönmeye Başladı

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek amacıyla yazın başında gelen gurbetçiler, şimdi çalıştıkları ülkelerine geri dönüş yapmaya başladı. Tatil için kara yolunu tercih eden gurbetçiler, dönüş yolculuğunda Edirne’deki sınır kapılarında çıkış için sıraya giriyor. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkıyorlar. Gurbetçiler, Türkiye’den hüzünle ayrılmalarının yanı sıra sevinçle de geri döndüklerini ifade ediyor.

TÜRK BAYRAĞI DUYGULANDIRIYOR

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ayrılan Faris Tuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir tatilin ardından dönüş yolculuğunun başladığını belirtti. Uzun bir yolculuğun kendisini beklediğini söyleyen Tuz, “Gurbette yaşamaya alıştık ama her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok.” dedi. Tuz, diğer gurbetçilerin yolda dikkatli olmalarını önererek sorunsuz bir yolculuk geçirmelerini diledi.

TÜRKİYE’YE HASRET

Almanya’ya dönen Aysel Çekiç, dönüş yolunun buruk geçtiğini dile getirdi. Türkiye’ye her yıl büyük bir heyecanla geldiğini vurgulayan Çekiç, “En büyük dileğimiz Türkiye’nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya’da 40 yıldır gurbette yaşıyorum. Her zaman Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Türkiye’ye gelmek için dört gözle bekliyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek. Biz Türkiye’ye hasret gidermek için, toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz.” şeklinde konuştu.

Almanya’ya geri dönen Gökhan Özgür de tatilde ailesiyle hasret giderdiğini belirtirken, “Gelirken heyecan oluyor dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.