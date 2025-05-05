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Güreşte Kalp Krizi Geçiren Çocuk Öldü

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OLAYIN DETAYLARI

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Armut köyünde, 16 yaşındaki Mustafa Güneri, bir arkadaşının yanı sıra eğlenmek için güreş tutarken aniden fenalaştı. Yakınları, durumu acil olarak sağlık ekiplerine bildirerek yardım talep etti.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa’yı en kısa sürede Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

OTOPSİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Mustafa Güneri’nin cenazesi, hastane morgunda otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Olay, köyde büyük bir üzüntü yarattı ve çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği bilgisi alındı.

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