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Gurme Şarküteri Ballarında Sahtecilik İddiası

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GIDADA SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri çerçevesinde taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı belirlendi. Bakanlığın tespitlerine göre, bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddeler de bulunuyor.

YABANCI MADDE ALARMI

Yapılan incelemelerde, GURME ŞARKÜTERİ’ye ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde, balın doğal özelliklerine uygun olmayan yabancı maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür hileli ürünlerin tüketici sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Sahtecilik yaptığı saptanan firmanın ürünleri, taklit ve tağşiş listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

KONTROL VE UYARI SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri korumak üzere denetimlerin sürdürüleceğini duyurdu. Tüketicilere yönelik bir uyarıda bulunan Bakanlık, “Gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okuyun ve güvenilir markaları tercih edin” ifadesiyle dikkat çekti. Bakanlık, sahtecilikle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini belirtti.

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