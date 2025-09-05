Gürsel Tekin Açıklama Yaptı: Göreve Başladık

SEÇİMLERİN ŞAİBELİ OLDUĞU İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğu öne sürüldü ve bu durum nedeniyle partililer mahkemeye başvurdu. CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı belirtilen Özgür Çelik ve ekibi mahkeme kararıyla görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına onay verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna tanıttı. Tekin, açıklamasında “Biz göreve başladık” şeklinde ifadelere yer verdi. Kendisinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yaptığını ve İstanbul’da 3 buçuk yıl görev alan bir kişi olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde heyet adına krizi çözmek amacıyla çalışma yapacaklarını belirttiği 4 deneyimli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşıyla birlikte göreve başladığını duyurdu.

HEYETİN ÜYELERİ TANITILDI

Tekin, heyet üyelerini tanıtırken Zeki başkanın Cumhuriyet Halk Partisi kökenli olduğunu ve çeşitli birimlerinde uzun süre görev yaptığını ifade etti. Hasan kardeşinin de il başkan yardımcılığı yaptığını, Müjdat kardeşin köklü bir Cumhuriyet Halk Partilisi olduğunu ve ilçe başkanlığı görevinde bulunduğunu belirtti. Son olarak Erkan kardeşimizi de vurgulayarak, “Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” dedi.

ADLİYE KORİDORLARINDAN ÇIKIŞ VURGUSU

Cumhuriyet Halk Partisinin, adliye koridorlarına düşmemesi gerektiğinin altını çizen Tekin, partinin savaş meydanlarında kurulduğunu belirtti. “Bizim temel görevimiz bir an önce mahkeme koridorlarından çıkıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklamak” diyerek önlerinde mücadele edecek pek çok tutsak arkadaşlarının olduğunu ifade etti.

BELEDİYE OPERASYONLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Mahkeme kararı ve içindeki süreçteki tutuklamalara dikkat çeken Tekin, “Birçok belediyemizde her gün operasyon var” dedi. Bu durumlar karşısında hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceklerini belirtti.