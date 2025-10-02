Gürsel Tekin’den CHP’ye Yalan Haberlere Tepki

AÇIKLAMA VE HEDEF ALMA

Tekin, CHP İstanbul İl Yönetimi’nde çağrı heyeti olarak göreve geldikleri 2 Eylül’den bu yana, partinin kurumsal kimliğinin tartışmaya açılmaması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Bazı medya organlarının ve gazetecilerin asılsız haberlerle kendisine saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Tekin, “Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı.” şeklinde konuştu. Kendilerinin yolsuzluk veya milletin malına el uzatanlar olmadığını vurgulayan Tekin, “Ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın.” dedi.

SÖZ HAKKI TALEBİ

Tekin, kendisine yönelik aleyhte yayın yapan kişilerin ve kanalların söz hakkı vermediğini belirtti. “Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyada paylaştım. Bugün son kez kamuoyu huzurunda paylaşmak istiyorum.” diyen Tekin, “Eğer en kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız, ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım.” şeklinde konuştu. İfadelerinde, “Söylediğiniz her cümleyi, benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum.” sözlerini kullandı.

Tekin, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, diğer tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir yandan da döneceksiniz ve tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir.”