Gürsel Tekin Ve Ekipten Açıklama: Göreve Başladık

CHP İÇİN ŞAİBELİ SEÇİM İDDİALARI VE MAHKEME KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi içinde gerçekleştirilen iki seçimin de hileli olduğuna dair iddiaları dile getiren partililer, konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, CHP’nin İstanbul il başkanlığını hile ile kazandığı belirtilen Özgür Çelik ve ekibinin görevden alındığını duyurdu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığına geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Yargı, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı.

GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi ve kamuoyuna 4 kişilik çağrı heyetini tanıttı. Tekin, yaptığı açıklamada, “Biz göreve başladık” diyerek, “Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yaptım ve İstanbul’da da 3 buçuk yıl görev yaptım. Aynı zamanda, krizleri çözmek adına ilerleyen günlerde deneyimli arkadaşlarımla birlikte partimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HEYETİN TANITIMI VE GÖREV DAĞILIMI

Tekin, tanıttığı heyetteki isimlere dair bilgiler verdi. Zeki başkanın Cumhuriyet Halk Partili olarak uzun yıllar çeşitli birimlerde görev yaptığını belirtti. Ayrıca, Hasan kardeşinin il başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı yaptığını ifade etti. Müjdat kardeşin ise köklü bir Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ve ilçe başkanlığı yaptığını vurguladı. Son olarak, Erkan kardeşin de aynı şekilde partinin bir mensubu olduğunu dile getirdi.

ADIYLA ALAKALI GÖRÜŞLER

Tekin, partinin adliye koridorlarına düşmemesi gerektiğini savunarak, “Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Bizim esas görevimiz, partilileri kucaklayarak bu mahkeme süreçlerinden bir an önce çıkarmaktır. Önümüzde mücadele edeceğimiz tutsak arkadaşlarımız var” açıklamasını yaptı.

BELEDİYELERE YÖNELİK ŞÜPHELİ OPERASYONLAR

Gürsel Tekin, “Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyonlar oluyor. Tüm bunlara karşı durmak için hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.