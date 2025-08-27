Gürültü Kirliliği Yeni Sigaradır, DSÖ Dedi

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YENİ SİGARA OLARAK TANIMLANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günümüzde şehir yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiş olan gürültü kirliliğini ‘yeni sigara’ olarak nitelendiriyor. Trafik, inşaat çalışmaları, yoğun nüfus ve yüksek sesli eğlence mekanları, milyonlarca insanın sağlığını etkiliyor. Uzmanların belirttiğine göre, gürültünün zararlarından tamamen korunmak neredeyse imkânsız hale geliyor.

UZUN SÜRELİ GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ HIZLANDIRIYOR

Son dönemlerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, uzun süreli gürültüye maruz kalmanın sadece işitme kaybına değil, aynı zamanda hücresel yaşlanmaya da sebep olduğunu ortaya çıkarıyor. Uyku bozuklukları, stres hormonu artışı ve kalp-damar hastalıkları, gürültünün en yaygın sonuçları arasında yer alıyor. Bilim insanları, gece boyunca dinlenemeyen bir bedenin gündüzleri çok daha hızlı yıprandığını belirtiyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜRÜLTÜ RİSKİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca kişi, bu gürültü riskiyle iç içe bulunuyor. Trafik yoğunluğu, metro ve inşaat alanları, insanların farkında olmadan sürekli yüksek ses seviyelerine maruz kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, kimsenin bu görünmez tehlikeden tamamen kaçamayacağını vurguluyor.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINMALI

DSÖ, gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla şehir planlamasında “sessiz bölgeler” oluşturulmasını ve toplu taşıma araçlarında gürültü kontrolünün güçlendirilmesini öneriyor. Bireysel düzeyde ise ses yalıtımı, kulak tıkaçları ve uyku hijyeni gibi önlemler öne çıkıyor.