‘Güvenilir Fon’ Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

DOLANDIRICILIK DAVASI DEVAM EDİYOR

Fatih Terim gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu yüksek karlı güvenilir fon vaadiyle tanınmış futbolcular arasında yer alan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanma süreci sürüyor. Duruşma, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuklu sanık Seçil Erzan ve avukatları duruşmada hazır bulunurken, bazı tutuksuz sanıklar ve şikayetçiler de mahkemeye katıldı.

DEFANS VE TALEP

Savunmasını yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Benim hiçbir zaman birini aldatma durumum olmadı. Hile kastım olmadı. Veremeyeceğimi düşünerek herhangi bir menfaat için hareket etmedim. Verdiğim kağıtlarda, faizler de yazıyordu. Kazandırdığım paralarda da kimseden bir tek kağıt almadım. Niyetimin ödeme yönünde olduğunu görün. Bankacılık hayatım boyunca çalışkan biriydim. İnsanlara paralar kazandırdım. Piyasa koşulları içerisinde paralarının fazlasını kazandırdım. Paraların hiçbirisi bana resmi bir bankacılık işlemi için teslim edilmedi. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok, ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım” dedi.