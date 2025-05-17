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Güvenlik Korucuları 40. Yılını Kutladı

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İLERLİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde ilk adımların atıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kişi ve kurumun destek verdiği “Terörsüz Türkiye” hedefi, İmralı heyetinin görüştüğü Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyan PKK’nın silah bırakma kararı almasıyla daha da gerçeğe dönüşüyor.

GÜVENLİK KORUCULARINA DESTEK

Yıllardır terörle mücadelede görev yapan güvenlik korucuları da yapılan açıklamalarda unutulmadı. İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, “40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı. Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40’ıncı yılını tebrik ediyoruz” denildi.

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Bakanlık, Güvenlik Korucularının 40. Yılını Kutladı

İçişleri Bakanlığı, güvenlik koruculuğunun 40. yıl dönümünü kutlayarak, bu önemli görevdeki çabaları takdir ettiğini belirtti.
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