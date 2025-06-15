Güvenlik Zirvesi Beştepe’de Yapıldı

ANAYURTTA GÜVENLİK GÜNDEMİ

Türkiye, gelişmeleri dikkatle izliyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan bölgesel gerilimi en yakından takip eden başkentlerden biri de Ankara oldu.

GÜVENLİK ZİRVESİ BEŞTEPE’DE TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile patlak veren çatışmalı süreç tüm yönleriyle tartışıldı.

HAZIRLIKLAR VE DİPLOMATİK ÇABALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgedeki artan saldırganlığına dair gelişmeler, çatışmaların sona ermesi için atılan diplomatik adımlar, saldırıların küresel ve yerel güvenliğe etkileri ve alınacak önlemler ile Türkiye’nin olası gelişmelere yönelik hazırlıkları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.