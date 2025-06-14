Güvenlik Zirvesi: Orta Doğu Gerilimi Artıyor

TÜRKİYE ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye, Orta Doğu’daki gelişmeleri dikkatle izliyor. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Hakan Fidan başkanlığında yapılan toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 14.30’da başlayan toplantıda, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava operasyonları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmede, bu saldırıların bölgesel güvenlik dengelerine olası etkileri ve Türkiye’nin alabileceği diplomatik ve askeri tutumlar değerlendirildi.

İSRAİL’DEN İRAN’A ŞAFAK SALDIRISI

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın birçok şehrine eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi. Hedefler arasında başkent Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentleri bulunuyor. Özellikle Natanz’daki tesise yönelik yapılan saldırıdan sonra her hangi bir nükleer sızıntı yaşanmadığı açıklandı. Saldırılar, İran’ın askeri ve bilimsel elit kadrosuna önemli kayıplar verdirdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları ve 6 nükleer fizikçinin bu saldırılarda yaşamını yitirdiği bildirildi.

SİVİL KAYIPLAR VE ULUSLARARASI ENDİŞE

Tahran’da sivil yaşam alanlarına da saldırılar düzenlendiği belirtilirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu durum, saldırının yalnızca askeri değil, aynı zamanda insani boyutunun da korkunç sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapılan operasyonların İran’dan gelen tehdidi ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, “tehlike tamamen ortadan kalkana dek” saldırıların süreceğini ifade etti. Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. İsrail ordusu, operasyona 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve geniş bir İHA desteği sağlandığını bildirdi. Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki gerginliği daha da artırdı.

HAKAN FİDAN: “ÜLKEMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz,” şeklinde ifadeler kullandı.

DİPLOMASİ, SAVAŞIN TEK ALTERNATİFİ

Hakan Fidan, Gazze’de meydana gelen insani kriz, Lübnan’da yaşanan istikrarsızlık, Suriye’deki işgal durumu ve şu anki İran hedefinin, bölgedeki istikrarsızlığı arttıran İsrail stratejilerinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. “Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafı çözmek için yegâne yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifi,” dedi.