Güvensiz Çanta Piyasadan Toplatılıyor: Dikkat!

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN DENETİMİ DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşlar aracılığıyla güvenlik eksikliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde duyurmaya devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda Bakanlık, belirli bir çantanın sağlık açısından uygun olmadığını belirledi. Ürünün satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verildi.

KURŞUN İÇERİĞİ AŞILDI

Diakakiç markalı okul çantası içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun bulundu. Bu durum, ürünün potansiyel olarak sağlık açısından tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Bakanlık, güvenliği tehlikeye atan böyle ürünlerin denetimini sürdürmeye kararlıdır.