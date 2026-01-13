Güzelhisar Fayında Şiddetli Deprem Aktivitesi Devam Ediyor

guzelhisar-fayinda-siddetli-deprem-aktivitesi-devam-ediyor

Balıkesir Sındırgı’daki 10 Ağustos’tan bu yana süregelen depremlerin etkileri azalmış durumda. Ancak İzmir’in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı’nda son 5 gün içinde 10’a yakın artçı sarsıntı yaşandı. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

FAYIN ÖZELLİKLERİ ÜST DÜZEYDE

Sözbilir, 25 kilometre uzunluğunda ve 6,7 büyüklüğe ulaşma potansiyeline sahip bir fay hattının bulunduğunu belirtti. “Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu.” şeklinde konuştu. Sözbilir, bu fayın diri bir yapı gösterdiği ve buradaki deprem aktivitelerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10’a yakın deprem oldu.” dedi. Depremlerin, fayın orta kısımlarında meydana geldiğini belirtti.

FAYIN TEHLİKESİ KAYDA DEĞER

Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde çeşitli noktalarında hendek açıldığını hatırlatan Sözbilir, “Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremini milattan sonra 105. yılında üretmiş. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Fayın tehlikesinin belli seviyelerde yüksek olduğunu dile getiren Sözbilir, “Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken.” dedi. Sözbilir, bu fayın kırılması halinde özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zararlar verebileceğini de sözlerine ekledi.

