Güzellik Merkezi Sahibi Evde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Ayazmana Mahallesi’nde meydana geliyor. Genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine belirtilen adrese ulaşan sağlık ve polis ekipleri, Buket Gülver’i evde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Gülver’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZENİN İNCELEMEYE GÖNDERİLMESİ

Güzellik merkezi sahibi olan genç kadının naaşı, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonrasında netleşecek. Olayla ilgili olarak polis ekipleri derinlemesine bir soruşturma başlattı.

