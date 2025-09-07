Gündem

Güzellik Merkezi Sahibi Ölü Bulundu

guzellik-merkezi-sahibi-olu-bulundu

OLAYIN İFADE EDİLDİĞİ MEKAN

Olay, Ayazmana Mahallesi’nde gerçekleşti. Genç kadından bir süredir haber alamayan ailesi, durumları hakkında endişe duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaya karar verdi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN YAPILAN MÜDAHALE

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Buket Gülver’i hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Gülver’in yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

CENAZENİN OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLMESİ

Güzellik merkezi sahibi olan genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacak. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bohay Denizi’nde Arama Çalışmaları Başladı

Bohay Denizi'nde kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonrası kaybolan mürettebatların bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Gündem

Çinli Turist Muğla’da Bulundu!

Fethiye'de yürüyüşe çıkan bir Çinli turist, Likya Yolu'nda kayboldu. Uzun arama kurtarma çalışmaları sonrası, turistin cesedi bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.