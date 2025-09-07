Güzellik Merkezi Sahibi Ölü Bulundu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Ayazmana Mahallesi’nde yaşandı. Bir süredir genç kadından haber alamayan yakınları, durumlarından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaya karar verdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ FATİHİ BULDU

İhbar üzerine evde bulunan sağlık ve polis ekipleri, Buket Gülver’i hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülver’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Güzellik merkezi sahibi olan genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belirlenecek. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.