Güzellik Salonları 2025 Zamlı Fiyatları Açıklandı

GÜZELLİK SALONLARINA YENİ FİYAT TARİFESİ

Türkiye genelinde güzellik salonlarında uygulanan güncel fiyat tarifesi belirlendi. Son yıllarda hızla artan güzellik salonlarının sayısıyla ilgili önemli bir uyarı geldi. 2024 yılı itibarıyla birçok sektörde zamlı fiyat tarifeleri belirlendi. Geçtiğimiz günlerde milliyet.com.tr olarak İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz’e berber ücretlerine dair sorular yöneltmiştik. Fiyatların yüzde 35-40 aralığında arttığını duyurmuştuk. Ayrıca, Türkiye genelindeki güzellik salonlarının 2025 yılı itibarıyla uygulayacağı yeni fiyat tarife listesi de açıklandı. Peki, yeni yılda ne kadar bir artış yaşandı?

ZOOMLAYARAK ARTAN MALİYETLER

Milliyet.com.tr’ye konuyla ilgili detayları bildiren İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal, “Yeni yılda zam yapıldı. Maalesef yüksek bir zam oldu. Kiraların ciddi artışı, maaşların artışı, asgari ücretin artışıyla birlikte biz zammı yüzde 60 olarak belirledik.” ifadelerini kullandı. Kurtönal, güzellik salonlarında tek tarifeye sahip olduklarını belirtti ve “Güzellik salonlarının kuruluş maliyetleri çok yüksek. Küçük bir oda tutmak bile mümkün değil.” dedi. Güzellik salonları için ucuz kira bulma olanaklarının sıfıra yaklaştığını vurguladı.

2025 YILI İÇİN KİLİT FİYATLAR

2025 yılı itibarıyla uygulanacak fiyatlar arasında klasik bir cilt bakımı 2.175 TL, solaryumun dakikası 180 TL, kimyasal bitkisel peeling 3.300 TL, profesyonel makyaj 4.500 TL, gece makyajı 1.800 TL, ağda ile yüz alımı 600 TL, kaş boyama 600 TL, tüm vücut epilasyonu 5.250 TL, manikür 525 TL, pedikür 675 TL ve protez tırnak 2.250 TL olarak belirlenmiştir. Güzellik salonlarının kurulum maliyetinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Kurtönal, “Bir salonun kurulumu 2-2.5 milyon TL’ye mal oluyor.” açıklamasında bulundu.

FİYATLARDA SIKINTILAR VE İNDİRİMLER

Kurtönal, “Bazı işletmeler çok ciddi indirim yapmaya kalkışıyor. Tüketici bu konuda uyanık olmalı.” uyarısında bulunarak, ruhsatı olmayan ve merdiven altı çalışan işletmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Cilt bakımının 150 TL’ye yapıldığını belirten Kurtönal, bu tür fiyatların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ayrıca, CİMER üzerinden şikayet imkanı bulunduğunu da hatırlattı. “İşletmeler, belirlenen tarifenin yüzde 35 altına inebiliyor ancak daha fazla indirim yapmaları mümkün değil” diye ekledi.

CEZA VE YASAL DÜZENLEMELER

Güzellik salonlarında tüketicilerin ustalık ve kalfalık belgelerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Kurtönal, “İş yeri açma ruhsatına da bakmalılar.” dedi. Aşırı indirim yapan işletmeler için 700-800 bin TL gibi ağır ceza uygulanabileceğini sözlerine ekledi. “Tarifenin üstünde fiyat verilmesi yasaktır. Tüketiciler, alacakları hizmetlerin fişlerine dikkat etmelidir.” diye ekledi.