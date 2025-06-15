H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı

OLAYIN GERÇEĞİ

Hatay’ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi’nde H. İşçimen (49) ve ailesi arasında henüz netleşmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma patlak verdi. Bu tartışmanın sonucunda H. İşçimen, pompalı tüfeğiyle eşi F. İşçimen (45) ve kızı İrem İşçimen’e (12) ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİNE İHBAAR

Silah sesi duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İrem İşçimen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan F. İşçimen ise Defne Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından jandarma, H. İşçimen’i gözaltına aldı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve sebebi üzerine çalışmalara devam ediliyor.