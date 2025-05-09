‘Hâkim Karşısında Yalan Tanıklık Duruşması’

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI

ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı ve menajeri Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçlamasıyla 27 Ocak’ta tutuklandı. Barım, gözaltındayken ‘tanık’ olarak ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.

HALİT ERGENÇ’İN AÇIKLAMALARI

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yalan tanıklık suçlamasıyla açılan davanın duruşması bugün gerçekleşti. Duruşmaya Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, avukatlarıyla katıldı. Halit Ergenç, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirtti. Savunmasına başlayarak, “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim. Bana sorulan sorulara cevap verdim” diyerek Ayşe Barım ile ilgili sorulara cevap verdiğini açıkladı. Ayrıca, Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile irtibatının bulunmadığını dile getirdi.

MEHMET ALİ ALABORA İLE İLETİŞİMİ

Ergenç, Mehmet Ali Alabora ile yaptığı 12 telefon görüşmesi hakkında sorulara da yanıt verdi. “Yürüyüş amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi” diye konuştu. Yürüyüşü organize edip etmediği sorulduğunda, “Ben organize etmedim” diyerek telefon görüşmelerinin sadece nerede nasıl buluşacakları ile alakalı olduğunu ifade etti.

Halit Ergenç, son olarak, “Bana sadece tanıyıp tanımadığım soruldu ve samimiyetimin olmadığını söyledim. Samimiyetimin olmadığını belirtmem, karşı taraf ile hiç iletişimimin olmadığı anlamına gelmiyor. Topluma mal olmuş biri olarak Memet’i tanımadığımı inkar etmem imkansız” diyerek beraat talep etti.

KOCAOĞLU’NDAN SAVUNMA

Diğer sanık oyuncu Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirterek, “Tanık olarak davet edildiğimde Ayşe Barım ile ilgili sorulara detaylı cevap verdim. Memet Ali Alabora ile irtibatım yoktur” dedi. Kocaoğlu, Gezi Parkı’nda bulunuş sebebinin ağaçların kesilmesi ile ilgili olduğunu, çok yakın bir yerde olduğunu belirtti.

MÜTALAA SÜRECİ

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına süre vererek duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi. Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Barım, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAME VE BELGELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair irtibatları ve tape kayıtları bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Ergenç ve Kocaoğlu’nun Alabora ile görüşmedikleri yönünde verdikleri ifadelerin çelişkili görünmesi nedeniyle, ‘yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı.

HTS KAYITLARI VE FOTOĞRAFLAR

Soruşturma kapsamında dosyaya giren HTS kayıtlarına göre; Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurmuş, Rıza Kocaoğlu ise 1 kez irtibat kurmuştu. İddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun Gezi Parkı eylemleri sırasında birlikte yürüdükleri fotoğraflar ve görüntüler yer aldı. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne iletildi.