Haaland, Premier Lig Tarihine Geçti!

Manchester City ile Brighton, Premier Lig’in 29. haftasında karşılaştı. Etihad Stadium’da gerçekleşen bu müsabaka, 2-2’lik eşitlikle sona ererken, Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihinde bir kez daha dikkat çekici bir başarıya imza attı.

HAALAND’IN TARİHİ BAŞARISI

Müsabakanın 11. dakikasında penaltı atışını kullanan Norveçli forvet, topu ağlara göndererek Premier Lig tarihinde 100 gol katkısına ulaşan en az maçta bunun üstesinden gelen oyuncu oldu. Haaland, şu ana kadar 84 gol ve 16 asist yaparak bu başarıyı 94 maçta elde etti. Bu alandaki önceki rekorlar arasında Alan Shearer’ın 100, Eric Cantona ve Mohamed Salah’ın 116, Sergio Aguero’nun ise 118 maçta benzer başarıyı kazanmış olduğu bilgisi verilmekte.