Haberin Dezenformasyon Olduğu Vurgulandı

DEZENFORMASYON FAALİYETLERİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında çıkan bir haberle ilgili olarak açıklama yaptı. Bu haberde, İsrailli bir bakana yönelik suikast planından bahsedilirken Türkiye’nin adı geçiyor. DMM, bu durumun Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon çalışması olduğunu vurguladı.

SAHTE GEREKÇELER VE GEÇMİŞ OLAYLAR

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak sunulan konunun aslında 8 ay önce meydana gelen bir olayla bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

KAMUOYUNA UYARI

Açıklamada, söz konusu haberin ana amacının, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı algılar oluşturmak olduğu ifade edildi. Bu nitelikteki dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna önemle duyuruldu.