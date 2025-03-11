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Habersiz Görsel Paylaşımına Hapis Cezası

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YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Bir kişi, birlikte çekildiği fotoğrafı habersiz bir biçimde sosyal medya üzerinden paylaşarak, üzerine arkadaşını hedefleyen küfürlü ifadeler ekledi. Olay, mahkemeye taşındı.

MAHKEME SÜRECİ

İlk derece mahkemesi, sanığın beraatine karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

TEMYİZ SÜRECİ

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının izniyle çekildiğini belirterek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi. Bu karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal oluşturdu.

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