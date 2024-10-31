2024-2025 HAC DÖNEMİ İÇİN SONUÇLAR BEKLENİYOR

2024 – 2025 hac dönemi için beklenen kura sonuçları açıklanmak üzere. Hac ibadetini yapmak isteyen binlerce aday, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlanıyor. Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sonuçları 2024 – 2025 nereden kontrol edilecek? Bu sorular, sonuçları sabırsızlıkla bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyeceği hac kura sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 hac kuraları çekildi ancak hac kura sonuçları henüz açıklanmadı. Hac kura sonuçları bu akşam saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden herkesin erişimine sunulacak. Hac ibadetine katılmak isteyen binlerce aday, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulama gerçekleştirebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜLECEK?

Hac kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar, kimlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca, başvuru sırasında belirttikleri telefon numaralarına kısa mesaj yoluyla sonuçlara dair bilgi de iletilecek.