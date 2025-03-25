Hac ve Umre Kurulundan Vize Uyarısı

MÜSLÜMANLAR KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEYİ BEKLİYOR

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, çeşitli coğrafyalardan gelen milyonlarca Müslüman’ın katılımıyla yapılan hac ibadetinin belirli zaman ve mekan içerisinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Alpaslan, bu ibadetin bazı zorluklar taşıdığını ve bu nedenle etkili bir organizasyonun şart olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1979 yılından beri hac organizasyonu düzenlediğini belirten Alpaslan, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hac yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Alpaslan, “Hac hizmetlerini devletimizin izzeti ve milletimizin onuruna yaraşır şekilde gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı ve yetkili seyahat acenteleri, hizmet kalitesini sürekli artırarak vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri ve huzur içinde evlerine dönmeleri için azami gayret göstermektedir.” dedi.

KOTA UYGULAMASI VE KURA SÜRECİ

Hac ve umre organizasyonuyla ilgili kararların Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlendiğini dile getiren Alpaslan, hac yolculuğunun güvenliği için ilgili ülkeler ve kuruluşlar arasında büyük bir işbirliği olduğunu açıkladı. Hac mekanlarının sınırlı olmasından ötürü her ülkeden belli sayıda kişinin hac vizesi alabildiğini ifade eden Alpaslan, “Ülkemiz için belirlenen kota gereği her yıl yaklaşık 85 bin vatandaşımız bu kutlu sefere çıkabilmektedir. Dolayısıyla hacca gidebilmek için öncelikle ülkemize tahsis edilen kotaya kura yoluyla dahil olmak gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

HAÇ VİZESİ OLMADAN YOLA ÇIKILMAZ

Hacca başvurduğu halde kurada çıkmayanların hac sorumluluğunun yok olduğunu belirten Alpaslan, bazı vatandaşların farklı yöntemler ile hacca gitmeye çalışmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti. Alpaslan, “Hac vizesi olmadan yola çıkanlar; ulaşım, konaklama ve beslenme sorunları yaşamakta, ciddi sağlık problemleri hatta ölüm tehlikesiyle karşılaşmaktadır.” uyarısında bulundu. Ayrıca, bu durumun Suudi Arabistan’ın idari ve mali yaptırımlarına neden olduğunu belirtti.

OLUMSUZ DURUMLARIN TEKRARLANMASINI İSTEMİYORUZ

Alpaslan, geçen yıl Suudi Arabistan makamları tarafından yapılan uyarılara rağmen yetkisiz şirketler aracılığıyla hac vizesi olmadan kutsal topraklara gidenlerin sıkıntılarla karşılaştığını anlattı. Suudi Arabistan yönetiminin, bu sene de hac vizesi dışındaki yollarla Mekke’ye giriş izni vermeyeceğini tekrar ilettiğini belirtti. Bu sebeple, Alpaslan vatandaşlara, “Çünkü 2024 haccında yaşanan ve bizleri derinden üzen olumsuzlukların bu sene yaşanmasını istemiyoruz.” ifadeleriyle hatırlatmada bulundu. Ayrıca, kurasız hac vaadinde bulunanlara güvenilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acenteleri dışında bir yola başvurulmaması gerektiğini vurguladı.