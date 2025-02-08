Hadrianopolis’te 1500 Yıllık Bronz Filtre Bulundu

KAZILARDA TARİHE IŞIK TUTAN BİR BULUNTU

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılarda, içeceklerin posasını ayırmak için kullanılan bin 500 yıllık bronz bir filtre keşfedildi. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan kazılar yeni buluntular ile tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

BRONZ FİLTRE İÇECEKLERİ TEMİZLİYOR

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın önderliğindeki çalışmalarda bulunan bu bronz filtre, içeceklerin bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Antik kentte üretilen içeceklerin bu filtre aracılığıyla posalarından ayrılarak tüketildiği düşünülüyor. Kazı Başkanı Çelikbaş, Hadrianopolis’teki çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

“Bu çalışmalar esnasında önemli buluntulara ulaştık” diyen Çelikbaş, “Bu buluntulardan bir tanesi de filtre olarak kullanılan bronz bir obje. Antik dönemde insanların içeceklerini içerken posasından ayırmak için kullandıkları bir obje bu filtre. Pipetlerin ucuna takıyorlar. Bu pipet yaklaşık bir metre uzunluğunda oluyor. Ortaya koydukları bir kabın içerisinden de insanlar hem sohbetlerini yapıyorlar hem de içeceklerini içiyorlar” şeklinde ifade etti.

Objenin önemine dikkat çeken Çelikbaş, “Çünkü tek kullanımlık değil. Üzerinde taşıma halkası var. Bu filtre kullanıldıktan sonra pipetten sökülüyor ve daha sonra tekrar kullanılmak üzere sahibi tarafından korunuyor. Defalarca kullanıldığını da söyleyebiliriz. Milattan sonra 5. yüzyıla ait. Ele geçtiği stratigrafi ışığında tahlillendiriyoruz” şeklinde konuştu.

İÇECEKLERİN KEYİFİ ANTIMASINI GÖSTERİYOR

M.S. 5. yüzyılda Hadrianopolis’te tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Çelikbaş, “Burada bazı özel meyvelerin üretildiğini biliyoruz. Bunlar armut, elma, nar ve üzüm. Ayrıca, arpa gibi hububatların da yetiştirildiğini ortaya koyduk. Bu elde edilen tarımsal ürünlerden üretilen içeceklerin Hadrianopolis’te bu obje aracılığıyla içildiğini tespit ettik. Antik dönemde insanların içeceklerden daha keyif alarak tükettiğini gösteren güzel bir obje” diye konuştu.

Çelikbaş, antik dönemde kamışlardan yapılan pipetin ucuna takılan filtrenin, insanların içeceklerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Karadeniz’in Zeugması olarak anılan bu antik kent, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak ören yeri ilan edildi.