Hafta Sonu Güneşli, Salı Yağışlı Olacak

HAFTA SONU MÉTROLOJİK TAHMİN

Güneşli ve sıcak bir hava, hafta sonu plan yapanları sevindiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, cumartesi ve pazar günleri Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak bu güzel hava durumu kısa sürecek; salı gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve yağışlı bir dönem başlayacak.

HAFTA SONU YAZ GİBİ GEÇECEK

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için olumlu bilgiler verdi. “Yurtta yağış beklemiyoruz, hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar ulaşacak.” dedi. Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunuyor. Macit, “Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için şartlar müsait,” diyerek bu fırsatı vurguladı.

SALIDAN İTİBAREN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA

Güneşli günlerin süresi sınırlı olacak. Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak çarşamba ve perşembe günleri yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek.” ifadesini kullandı. 18 Mart Salı günü itibarıyla başlayacak sağanak yağışlar, hafta boyunca etkili olacak. Tahminlere göre, Ankara ve İzmir’de sıcaklık 18 dereceye, İstanbul’da ise 8 dereceye kadar düşecek.

HAFTA SONUNU DEĞERLENDİRİN

Meteorolojinin bu tahmini, hafta sonunun açık hava etkinlikleri için son fırsat olabileceğini gösteriyor. Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler için cumartesi ve pazar günleri, doğada vakit geçirmek ya da şehirde gezmek için oldukça uygun. Ancak salı gününden itibaren şemsiyelerin hazırda tutulmasında fayda var.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIN, YAĞMURA HAZIRLANIN

Hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava sunarken, salı gününden itibaren yağış ve soğuk havanın etkili olacağı belirtiliyor. Meteorolojinin uyarıları, planlarınızı hafta sonuna yoğunlaştırmanız için dikkate alınması gereken bir durum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!