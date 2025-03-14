Hafta Sonu Güneşli, Salı Yağışlı: Plan Yapın

HAFTA SONU İÇİN GÜZEL HAVA BEKLENİYOR

Hafta sonu planı yapanlar için sevindirici bir gelişme meydana geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, hem cumartesi hem de pazar günleri ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava durumu açık, az bulutlu ve güneşli bir şekilde seyretmekte. Ancak bu güzel havanın sürekliliği olmayacak; salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek ve yağmurla birlikte soğuk hava etkisini gösterecek.

SICAK HAVALAR MEVSİM NORMLARININ ÜZERİNDE

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için olumlu değerlendirmelerde bulundu. “Yurtta yağış beklemiyoruz, hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar ulaşacak.” diyerek hava durumunu açıkladı. Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için eşsiz bir ortam sağlıyor. Macit, “Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için şartlar müsait,” diyerek bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

HAFTA İÇİ SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Ancak güneşli günlerin kısa ömürlü olacağı ifade ediliyor. Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak çarşamba ve perşembe günleri yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek,” şeklinde bilgi verdi. 18 Mart Salı günü itibarıyla başlayacak olan sağanak yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Tahminler, Ankara ve İzmir’de sıcaklığın 18 dereceye, İstanbul’da ise 8 dereceye kadar düşeceğini gösteriyor.

HAFTA SONUNU DOĞADA GEÇİRİN

Meteoroloji’nin öngörüsü, hafta sonunun açık hava etkinlikleri için son fırsat olabileceğini belirtiyor. Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler için cumartesi ve pazar günleri, doğada vakit geçirmek ya da şehirde dolaşmak için ideal. Ancak salı gününden itibaren yağış ve soğuk hava etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARIN, YAĞMURA HAZIRLANIN

Hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava ile geçerken, salı gününden itibaren soğuk ve yağışlarla karşılaşmak mümkün. Meteoroloji’nin bu uyarıları, hafta sonundaki faaliyetleri planlamak için bir işaret niteliği taşıyor. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!