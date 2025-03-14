Hafta Sonu Güneşli, Salı Yağmur Geliyor

HAFTA SONU GÜNEŞLİ GEÇECEK

Hafta sonu planları yapanlar için sevindirici haber geldi. Güneşli ve sıcak bir hava bizleri bekliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak bu güzel hava çok uzun sürmeyecek; salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek ve yağışlar başlayacak.

MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜ SICAKLIK

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için olumlu değerlendirmelerde bulundu: “Yurtta yağış beklemiyoruz, hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar ulaşacak.” Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyredecek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Macit, “Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için şartlar müsait,” diyerek bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SALIDAN İTİBAREN SOĞUK VE YAĞIŞLI

Güneşli günler çok uzun sürmeyecek. Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Ancak çarşamba ve perşembe günleri yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek,” bilgisini verdi. 18 Mart Salı günü itibarıyla başlayacak yağmur, hafta boyunca etkili olacak. Tahminlere göre, Ankara ve İzmir’de sıcaklık 18 dereceye, İstanbul’da ise 8 dereceye kadar gerileyebiliyor.

HAFTA SONUNU DEĞERLENDİRİN

Meteoroloji’nin bu tahminleri, hafta sonunun açık hava etkinlikleri için son şans olabileceğini gösteriyor. Güneşli havayı kaçırmak istemeyenler için cumartesi ve pazar günleri doğada vakit geçirmek ya da şehirde gezintiye çıkmak için ideal bir zaman. Ama salıdan itibaren şemsiyelerin hazırda bulundurulması gerekiyor.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIN, YAĞMURA HAZIRLANIN

Hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava sunarken, salı gününden itibaren yağış ve soğuk geliyor. Meteoroloji’nin uyarıları, planlarınızı hafta sonuna yoğunlaştırmanız için bir işaret. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!