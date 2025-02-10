Haftanın Ekonomik Gelişmeleri ve Verileri

YURT İÇİNDEKİ GÜNDEM

Haftanın ilk günü, yurt içinde sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi ve Hazine ihalesi gibi önemli veriler takip ediliyor. Yurt dışında ise dikkat çeken bir veri bulunmuyor. Ancak Euro Bölgesi için Sentix endeksi ve New York Fed’in tüketici enflasyon beklentisi günün takviminde yer alıyor.

RESMİ ZİYARETLER VE İSTATİSTİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan’a yapacağı resmi ziyaretler için Asya turuna çıktı. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait sanayi üretimi ve işgücü istatistiklerini saat 10.00’da yayımlayacak. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve S&P Global işbirliğiyle hazırlanan İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları da saat 10.00’da açıklanacak.

HAZİNE İHALESİ VE TOPLANTILAR

Hazine, Ocak ayına ait iç borç istatistiklerini saat 17.30’da duyuracak. Bununla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ortak Toplantısı’na katılacak. Ayrıca Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil için ihale gerçekleştirecek.