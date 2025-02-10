hailee-steinfeld-ve-josh-allen-evlilik-yolunda

İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINA AZ KALDI

İlişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlamalarına kısa bir süre kalan ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ve Amerikan futbolunun yıldızlarından NFL oyuncusu Josh Allen, evlilik yolunda adımlar atmaya devam ediyor. Bu ünlü çiftin ilişkisi, ilk kez 2023’ün mayıs ayında gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yılın kasım ayında nişanlanan aşıklar, birlikte geçirdikleri zamanı daha da önemli kılmak için hazırlıklar yapıyor.

NİŞANLANMALARI SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

İkisi de 28 yaşında olan bu aşıklar, nişanlanmalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra NFL Onur Ödülleri’nde kırmızı halıda ilk kez birlikte görüntülendi. Bu önemli etkinlikte sergiledikleri uyum, onların ilişkilerinin ciddi bir boyuta taşındığını gösteriyor. Gelecek için umut verici bir tablo çizen çift, birlikte daha sonra farklı organizasyonlarda da yer almayı planlıyor.