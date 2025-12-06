Hak-İş’ten Asgari Ücret Tartışmasına Katkı: Komisyonda Yapısal Değişim Şart

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının ve asgari ücreti belirleme ölçütlerinin değişmesi gerektiğini vurguladı. Arslan, bu değişikliğin, sağlıklı bir asgari ücretin belirlenmesi açısından kritik olduğunu ifade etti. 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalara dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücretin, ülkede uygulanabilecek en düşük ücret olduğunu hatırlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücretle çalıştığını belirtirken, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Arslan, asgari ücretle çalışan sayısının toplam çalışanların yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEDE YENİ DÜZENLEMELER GEREKENİYOR

Asgari ücretin yüksek sayıda çalışanı etkilemesi nedeniyle belirlenen asgari ücretin genel ücret düzeyine yansıdığını ifade eden Arslan, artışın sosyal yardımlar gibi birçok alanı da etkilediğini kaydetti. Asgari ücreti, diğer maliyet kalemlerinden ayrıştıracak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Arslan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak asgari ücretin belirlenmesinin “doğru olmadığını” söyledi. “TÜİK’in sepetindeki mal ve hizmetlerin oranı, asgari ücretlinin tüketiminde bulunduğu oranlarla örtüşmüyor” diyen Arslan, gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi kalemlerin önemli olduğunu fakat bu kalemlerin TÜİK sepetindeki oranlarının düşük olduğunu aktardı. “Asgari ücretin belirlenmesinde bu temel tüketim mallarındaki fiyatlara bakmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

KOMİSYON YAPISI DEĞİŞMELİ

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümetin yer almaması gerektiğine dikkat çekerek, işçi ve işveren temsilcilerinin olması gerektiğini ifade etti. Hükümetin düzenleyici rol üstlenmesi gerektiğini ancak komisyonda yer almaması gerektiğini belirtti. Arslan, “Bu komisyondan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz, çıkaramazsınız” dedi. Ayrıca, TÜRK-İŞ’in yapısının değişmediği sürece komisyona katılmama kararı aldığını hatırlattı. İşçi kesiminin olmadığı bir masada, işverenlerle hükümetin belirleyeceği asgari ücretin sağlıklı olmayacağını bildirdi. Komisyonun 12 Aralık’ta yapacağı ilk toplantının önemine değinen Arslan, “Böyle bir denge sağlanmazsa işverenlerle asgari ücret belirlemek adaletsiz olur” şeklinde konuştu.

KONU İÇİN ACİL DÜZENLEMELER ŞART

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, işçi ve işveren temsilcilerinin yanında bir başkanlık sistemine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bu başkanın, belirlenemezse kura yöntemiyle atanabileceğini belirtti. Temsil konusunda işçi konfederasyonlarının da üye sayısı oranında yer alması gerektiğini vurgulayan Arslan, mevcut yapının eleştirerek, sistemin işleyişinin devletin katılımına bağlı olmadığını belirtti. 12 Aralık’a kadar taleplerinin yasal düzenlemelere dönüştürülebileceğini aktaran Arslan, umutlarını canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

GEÇİNMEK İÇİN ASGARİ ÜCRET GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Asgari ücretin, aile sorumluluklarıyla birlikte belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Arslan, “Geçtiğimiz yıllardaki enflasyona bakılmalı ve tek işçi değil, evli ve iki çocuklu bir işçi göz önünde bulundurulmalıdır” diyerek durumu değerlendirdi. Türkiye’nin ekonomik büyümesinin işçilerin asgari ücretinde de pay bulması gerektiğini belirten Arslan, “Büyümeden pay almalı, enflasyon artı refah payı ile geçmiş kayıplar telafi edilmeli” dedi. “Bizim belirlediğimiz rakam minimum ücret değil, geçim ücreti” diyen Arslan, “Bu sistemin sağlıklı işleyişi ile Türkiye’ye uygun asgari ücreti belirlenmesi mümkün” açıklamasında bulundu.