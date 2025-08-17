Hakan Çakır’ı Öldürenlerin Suçu Değil!

GÜNDEMDEKİ OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Ankara’da Hakan Çakır isimli gencin öldüğü olay, hala gündemdeki yerini koruyor. Saldırganlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olay, geçen pazar gece saatlerinde Keçiören’e bağlı Etlik Mahallesi’ndeki Adnan Yüksel Caddesi’nde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meseleyi yüzünden tartıştı.

TAKİP EDEN SÖZLÜ TACİZ VE KAVGA

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da bıçakla yaralandı. Olayla ilgili Taha Z. ve Samet Z. kardeşlerin yanı sıra ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) de gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklandı. Ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar ve videolar büyük tepki topladı.

ÖNCEKİ OLAYLAR VE GÖRÜNTÜLER

Hakan Çakır’ın öldürüldüğü olayın ardından aynı grubun başka bir olaya karışıdığı da belirlendi. Olaydan önce, düğün sonrası eğlenen başka bir grupla kavga eden bu grup, 10-15 kişilik görüntüleriyle dikkat çekti. Görüntülerde, en önde Emir Z. ve Samet Z.’nin bulunduğu, düğün sonrası eğlenen gruba laf attıkları görülüyor. Emir Z.’nin “Aşağıdan mevzudan geliyoruz.” dediği ve Samet Z.’nin pantolonundan kılıç çıkardığı anlar kaydedildi.

ACI BABA’DAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Baba Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu ve bir anda bıçak ve sallamalarla geldiklerini belirtti. “Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı.” şeklinde konuştu. Yetkililere seslendiğini söyleyen Çakır, “Meclis’ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor.” ifadelerini kullandı.

Baba Çakır, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesinde değişiklik yapılmasını isteyerek, “Bir can öldürmenin bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? Ben oğlumu bu yaşına getirmek için 23 yıl fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor. Hala yanımızda pişmiş pişmiş gülüyorlar. Bu kadar utanç yok insanlarda, hiçbir pişmanlıkları yok.” dedi. Çakır, karşısında sevgilisiyle elleri kelepçeli oturanları eleştirerek, “Benim çocuğum gitmiş, benim utanacak bir şeyim yok ama biz kafamız önümüzde dururken onlar kahkaha içinde gülüyorlar. Bu kadar pişkinlik olmaz.” şeklinde açıklamada bulundu.