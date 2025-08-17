Hakan Çakır’ın Katil Zanlıları Saldırdı!

OLAYDA YENİ GELİŞMELER

Ankara’da Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olay tartışmaların odağı olmaya devam ediyor. Saldırganların yeni görüntülerinin ortaya çıkması, olayın detaylarına yönelik ilginin artmasına sebep oldu. Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Keçiören’in Etlik Mahallesi’nde, Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşandı. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkandan dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle bir yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

ŞİDDETE DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilere karşı çıkan kavgada bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayda Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da bıçak yaraları alarak yaralandı. Olayla ilgili Taha Z. ve Samet Z. kardeşler, ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklanırken, sosyal medyada bu ailenin uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçakla poz vererek çektikleri fotoğraflar ve videolar büyük tepki topladı.

DAHA ÖNCEKİ OLAYLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Hakan Çakır’ın öldürülmesi sonrasında, aynı grubun geçmişte başka bir olayına ilişkin görüntüler de gündeme geldi. Aynı grubun, olay öncesinde, düğün sonrası eğlenen başka bir grupla kavga ettikleri tespit edildi. Görüntülerde, 10-15 kişilik bir grubun ara sokaktan çıkarken, Emir Z. ve Samet Z.’nin ön planda görüntülendiği ve düğün sonrası eğlenen gruba hakaret ettikleri görüldü. Emir Z.’nin, “Aşağıdan mevzudan geliyoruz.” ifadesiyle durumu bildirdiği ve kardeşi Samet Z.’nin pantolonundan kılıcı çıkardığı görüldü.

ACILI BABA’DAN ÇAĞRI

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Baba Çakır, kendilerine saldıranların bir çete olduğuna ve bir anda bıçak ve saldırganlarla geldiklerine dikkat çekerek, “Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıkıyor.” şeklinde konuştu. Yetkililere seslenen Çakır, “Meclis’ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor.” ifadelerine yer verdi.

Baba Çakır, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesine ilişkin de değişim talep ederek, “Bir can öldürmenin bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? Ben oğlumu bu yaşına getirmek için 23 yıl fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor.” dedi. Acılı baba, saldırganların hiç pişmanlık göstermediğini ifade ederek, “Benim çocuğum gitmiş ama onlar kahkaha içinde gülüyorlar. Bu kadar pişkinlik olmaz.” şeklinde konuştu.