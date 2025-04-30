Hakan Çalhanoğlu İtalya’ya Veda Ediyor

HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA’YA VEDA EDİYOR

A Milli Takım’ın kaptanı ve deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile olan serüvenini sona erdiriyor. 2021 yılından bu yana Inter forması giyen tanınmış futbolcu için transfer süreci başlatıldı. Hakan Çalhanoğlu’nun yeni takımı artık netleşiyor.

NEWCASTLE UNITED HAMLESİ!

İtalyan temsilcisi Inter’de gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın birçok kulübünün radarına giren Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği hakkında belirsizlik sona erdi. İngiltere’den gelen haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United gereken adımları atıyor. İngiliz kulübünün 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için tüm imkanları zorlayacağı belirtiliyor. Ayrıca milli futbolcunun da Premier Lig’de yer alma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.