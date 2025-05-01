Hakan Çalhanoğlu’na Ceza Verildi

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN ADI SORUŞTURMADA GEÇİYOR

A Milli Takımımız’ın önemli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu’nun ismi, Inter ve Milan’ın bazı aşırıcı taraftar gruplarının ‘Ndrangheta mafyasıyla ilişkilerini araştıran bir soruşturmada geçti. Hakan Çalhanoğlu, eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve hayatını kaybeden Antonio Bellocco ile olan irtibatları sebebiyle ifade vermişti.

TEŞEKKÜRETMEK İÇİN GÖRÜŞTÜM

Hakan Çalhanoğlu, ifadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul etmiş ve bunun nedenini Şubat 2023’te Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası açılan pankarta teşekkür etmek olarak açıklamıştı. Tribün liderleriyle yemek yediği iddialarını reddeden milli futbolcu, kulübünün de kendisine bu gruplarla görüşmemesi konusunda öneride bulunduğunu aktardı.

Tuttosport’ta yer alan bilgilere göre, soruşturma tamamlandı ve Hakan Çalhanoğlu’nun cezası netleşti. Milli futbolcuya 30 bin euro para cezası ve 1 maç oynamama cezası verildi. Çalhanoğlu, Inter’in Serie A’da Verona ile oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak.