Hakan Çalhanoğlu’na Cezası Açıklandı

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN İFADE VERDİ?

A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Inter ve Milan’ın bazı radikal taraftar gruplarının ‘Ndrangheta mafyasıyla ilişkilerini araştıran soruşturmada ismi geçiyor. Milli futbolcu, eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile olan bağlantıları dolayısıyla ifade vermek zorunda kaldı.

DESTEK AMAÇLI GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Çalhanoğlu ifadesinde, bu kişilerle irtibat kurduğunu doğruladı. Bunun sebebi ise Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankart için teşekkür etmek oldu. Hakan Çalhanoğlu, tribün liderleriyle yemek yediği iddialarını reddetti ve kulübün kendisine bu gruplarla temas kurmaması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da söyledi.

Soruşturmanın sonuçları Tuttosport’ta yer aldı. Hakan Çalhanoğlu’na 30 bin euro para cezası ve 1 maç oynamama cezası verildi. Bu ceza kapsamında, milli futbolcu Inter’in Serie A’daki Verona ile oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak.