Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

INTER’İN SATIŞ ONAYI VERECEĞİ ÇALHANOĞLU

Inter’in istediği teklifin gelmesi halinde Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay vermesi bekleniyor. Galatasaray ile anılan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic’in İstanbul’a geleceği belirtiliyor. İtalyan basını, “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından biri olmayı hedefliyor,” açıklamasını yapıyor.

SARISERİLER YÜKSEK BONSERVİSE RAĞMEN HAREKETE GEÇECEK

Son olarak Sane’yi kadrosuna katan Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Çalhanoğlu’nun adı, üst üste iki kez takımının Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaçırmasının ardından transferde sık sık Avrupa ve Arabistan takımlarıyla anılıyor.