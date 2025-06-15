Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

hakan-calhanoglu-nun-menajeri-istanbul-a-geliyor

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY’LA BAĞLANTISI

Inter, istenen teklifin gelmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay verecek. Tuttomercato’da yer alan bilgilere göre, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic, İstanbul’a gitmeyi planlıyor. İtalyan basını, “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından biri olmayı hedefliyor.” şeklinde açıklamalara yer veriyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANLARI

Son olarak Sane’yi kadrosuna ekleyen Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalini kaçıran Çalhanoğlu, transferde Avrupa ve Arap takımlarıyla sıkça anılıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İran Füzeler Gönderdi! İsrail Saldırıda Bulundu

İsrail, İran'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. İran ordusu, 10 İsrail uçağının düşürüldüğünü bildirirken, karşılık olarak füze saldırılarına başladı. İsrail alarm durumuna geçti.
Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere menajerini İstanbul'a davet etti. Bu gelişme transfer için önemli bir adım.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.