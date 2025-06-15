Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY’LA BAĞLANTISI

Inter, istenen teklifin gelmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay verecek. Tuttomercato’da yer alan bilgilere göre, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic, İstanbul’a gitmeyi planlıyor. İtalyan basını, “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından biri olmayı hedefliyor.” şeklinde açıklamalara yer veriyor.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANLARI

Son olarak Sane’yi kadrosuna ekleyen Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalini kaçıran Çalhanoğlu, transferde Avrupa ve Arap takımlarıyla sıkça anılıyor.