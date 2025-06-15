Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY İLE BAĞLANTISI

İnter, istenen teklifin ulaşması durumunda Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay vereceğini açıklıyor. Galatasaray ile bağlantılı olarak gündeme gelen Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic’in İstanbul’a geleceği bildiriliyor. İtalyan basını, “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından biri olmayı hedefliyor.” şeklinde ifadeler kullanıyor.

GALATASARAY YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİNE RAĞMEN HAREKETE GEÇİYOR

Galatasaray, son olarak Sane’yi kadrosuna dahil etmiş durumda ve Inter’in yüksek bonservis taleplerine karşı Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlamaya hazırlanıyor. Çalhanoğlu, üst üste iki kez takımının Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesinden sonra transfer pazarında sıklıkla Avrupa ve Arap takımlarıyla özdeşleştiriliyor.