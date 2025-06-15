Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

Hakan Çalhanoğlu Transfer Süreci

Inter’in beklenen teklifin ulaşması durumunda Hakan Çalhanoğlu’nu satma onayı vereceği iddia ediliyor. Tuttomercato’da yer alan bilgilere göre, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic İstanbul’a gelecek. İtalyan medya, “Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının önde gelen oyuncularından biri olmayı amaçlıyor” şeklinde yorumlar yapıyor.

Galatasaray’dan Harekete Geçiş

Son olarak Sane’yi kadrosuna dahil eden Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis talebine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlamayı planlıyor. Çalhanoğlu, üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaybetmişken, transferde ismi sıkça Avrupa ve Arabistan kulüpleriyle anılıyor.