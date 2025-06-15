Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

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HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY İLE ANILIYOR

Inter, istenen teklifin ulaşması durumunda Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay verecek. Tuttomercato’da yayımlanan habere göre, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic İstanbul’a gelme hazırlıkları yapıyor. İtalyan basını “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, uluslararası transfer pazarında bir kez daha önemli bir aktör olmayı hedefliyor.” şeklinde ifadeler paylaşıyor.

GALATASARAY BEKLENTİLERİ ARTIRIYOR

Son olarak Sane’yi kadrosuna dahil eden Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis talebine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlamayı planlıyor. Üst üste iki kez takımının Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğu kaçırmış olan Hakan Çalhanoğlu’nun ismi, transfer döneminde sık sık Avrupa ve Arabistan kulüpleriyle anılıyor.

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