Hakan Çalhanoğlu’nun Sakatlık Durumu Açıklaması

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN DÖNÜŞ MESAJI

Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle Juventus ile oynanan İtalyan Derbisi’ni kaçırdıktan sonra, sahalara dönüş tarihini açıkladı. İtalyan basınına verdiği demeçte Hakan, “Yakında, çok yakında. Sanırım pazar günü hazır olabilirim.” diyerek, pazar günü Inter ile Venezia arasında oynanacak maçta forma giyebileceğine dair ipuçları verdi.

INTER’İ EN GÜÇLÜ BEŞ TAKIM ARASINDA GÖRÜYOR

Milli futbolcu, takımının, uluslararası arenada en güçlü ekiplerden biri olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hakan, “Bugün bana göre Inter, sıralamada dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor. Yeterince eminim.” sözleriyle, İnter’e olan güvenini ve inancını dile getirdi.