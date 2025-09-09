Hakan’dan CHP’ye Uyarı: “Kaos, Kargaşa Gelir.”

SON GELİŞMELERE DEĞERLENDİRME

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Ortalık karışır düzen bozulursa ne olur?” başlıklı yazısında Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Hakan, parti tabanındaki direniş halinin moral yaratabileceğini, fakat daha geniş seçmen kesimlerinde tedirginlik oluşturarak CHP’nin seçmen kaybına yol açabileceğini dile getirdi. Son günlerde CHP’de yaşanan gergin durumu yorumlayan Hakan, parti binalarının polis tarafından çevrelenmesi ve Gürsel Tekin’in polis eşliğinde içeri girmeye çalışıldığı anlara atıf yaptı. Hakan, “CHP’deki ruh hali; yargı kararıyla partinin elden gideceği endişesi ve arkasında iktidarı görme” ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ETKİLERİ

Hakan, direniş görüntülerinin, Erdoğan karşıtlığı yüksek olan tabanda “teslim olmadık” duygusunu pekiştireceğini, fakat iktidara mesafeli ama radikalleşmemiş geniş kitlelerde tedirginlik yaratabileceğini belirtti. Bu durumun yerel seçimlerde CHP’ye yönelen desteği tehlikeye atabileceğine dikkat çekti. Hakan, “Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine AK Parti’nin işine gelir. Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine CHP’yi geriletir” değerlendirmesini öne çıkardı. Türkiye’de geniş çoğunluğun arbede, itiş kakış ve polisle karşı karşıya gelme görüntülerinden hoşlanmadığını savunan Hakan, bu durumun seçmen davranışlarına olumsuz yansıyabileceğine işaret etti.

DIRANIŞIN SONUÇLARI

Hakan ayrıca, CHP’nin “son çare” olarak direnişi tercih etme eğiliminde olduğunu belirtti ve bu seçimin parti tabanını motive etse de, sandıkta “geleneksel yüzde 25 bandına geri çekilme” riskini barındırdığını ifade etti. Bu durum, CHP’nin gelecekteki stratejilerini etkileyebilir ve parti içindeki dinamikleri değiştirebilir.