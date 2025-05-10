Hakan Fidan: Bana Suikast Girişimi Oldu

DİSİZİ HIZLANDIRAN BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı 24 TV yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, kamuoyunu sarsacak bir suikast girişimini de ilk kez kamuoyuna sundu.

ZEHİRLEME DENEYİMİ

Bakan Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır bir zehirlenme girişimine maruz kaldığını dile getirerek, “Vücuduma yüksek dozda arsenik ve cıva verildi. Olay esnasında fark edilmedi ama yapılan tahliller sonucunda durum netleşti. Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm” şeklinde konuştu.

TEHDİTLERİN KAYNAĞI

Kendisine yöneltilen “Bu saldırının arkasında kim ya da kimler var?” sorusuna da önemli bir yanıt verdi: “Bu konuların detayına girmeye gerek yok. Tehdit sadece içeriden gelmiyor. Dışarıda da çok sayıda düşman var. Bu, sadece yerel bir mesele değil. FETÖ’cülerin ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde.”

ULUSLARARASI BOYUTLAR

Fidan’ın bu açıklamaları, Türkiye’nin diplomasi trafiği ve güvenlik politikalarının yürütüldüğü karmaşık dengeleri gözler önüne seriyor ve şahsına yönelik geçmişte gerçekleşen bu girişimin uluslararası boyutları olabileceği yorumlarına yol açıyor.