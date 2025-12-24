Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

hakan-fidan-hamas-heyeti-ile-kritik-gorusme-gerceklestirdi

Başkent’te kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

GAZZE’DEKİ DURUM ELE ALINDI

Ankara’da gerçekleştirilen görüşmede, Gazze’deki güncel durum detaylı bir biçimde değerlendirildi. Toplantıda, Gazze barış planının ikinci aşamasına geçiş süreci üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ VURGULANDI

Fidan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’de yaşanan insani krizle ilgili Türkiye’nin barınma ve insan yardım çalışmalarına dair heyete bilgi aktaran Fidan, bölgedeki yaraların sarılması konusundaki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.

İSRAİL BARIŞ PLANININ İKİNCİ AŞAMASINI ENGELLİYOR

Hamas heyeti, ateşkes süreci için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini ancak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Bu tutumun barış planının ikinci aşamasını engellemeye yönelik bir strateji olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, Gazze’ye gelen insani yardımların yetersizliğine de dikkat çekerek, bölgeye girişine izin verilen tırların yüzde 60’ının ticari mal taşıdığını vurguladılar. Heyet, ilaç, temel gıda, barınma malzemesi ve yakıt tedarikindeki ciddi eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini aktardı.

Filistinli Gruplar Arasındaki Uzlaşı Süreci Gündemde

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci olarak belirlendi. Filistin iç siyasetindeki gelişmeler ve Batı Şeria’daki durum da ele alındı; İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının “kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.