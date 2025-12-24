Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Başkent’te kritik zirve

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

GAZZE’DEKİ DURUM ELE ALINDI

Ankara’da gerçekleştirilen görüşmede, Gazze’deki güncel durum detaylı bir biçimde değerlendirildi. Toplantıda, Gazze barış planının ikinci aşamasına geçiş süreci üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ VURGULANDI

Fidan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’de yaşanan insani krizle ilgili Türkiye’nin barınma ve insan yardım çalışmalarına dair heyete bilgi aktaran Fidan, bölgedeki yaraların sarılması konusundaki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.

İSRAİL BARIŞ PLANININ İKİNCİ AŞAMASINI ENGELLİYOR

Hamas heyeti, ateşkes süreci için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini ancak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Bu tutumun barış planının ikinci aşamasını engellemeye yönelik bir strateji olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, Gazze’ye gelen insani yardımların yetersizliğine de dikkat çekerek, bölgeye girişine izin verilen tırların yüzde 60’ının ticari mal taşıdığını vurguladılar. Heyet, ilaç, temel gıda, barınma malzemesi ve yakıt tedarikindeki ciddi eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini aktardı.

Filistinli Gruplar Arasındaki Uzlaşı Süreci Gündemde

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci olarak belirlendi. Filistin iç siyasetindeki gelişmeler ve Batı Şeria’daki durum da ele alındı; İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının “kabul edilemez” olduğu ifade edildi.