Hakan Fidan, İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

RESMİ ZİYARET HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Londra’ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile buluştuğunu bildirdi. Bakanlık, ziyareti duyurduğu açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiliz mevkidaşının “ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri” görüşeceğini belirtti.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ VE PAYLAŞIM

Böylesine önemli bir görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bakan Fidan, toplantı sırasında iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkları ve iş birliğini geliştirmek için yapılabilecek çalışmaları masaya yatıracak.