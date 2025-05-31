Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı İle Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşmede ikili ilişkilerin yanında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yapılacak adımlar değerlendiriliyor.

BÖLGESELERDEKİ DURUMLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşme sırasında Suriye’deki güncel durum, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkiler gibi diğer bölgesel konular da masaya yatırılıyor.