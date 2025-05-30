Hakan Fidan: İstanbul Görüşmesi Taçlandırılabilir

KIEV ZİYARETİ VE ANMA TÖRENİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında bugün Kiev’de bulunuyor. Kiev’deki Özgürlük Meydanı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Fidan, burada temaslarına başladı. Bakan Fidan, daha sonra Ukrayna askerlerinin anısına oluşturulan Anma Duvarı’na çiçek bıraktı. Anma töreninde Fidan’ı karşılayan Sybiha, sonrasında Fidan ile bir araya geldi. İkili, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya katıldı.

TEŞEKKÜR VE GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

Bakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Sybiha, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Barış görüşmeleri, ateşkes ve esir değişimi konularının ele alındığını belirten Sybiha, Bakan Fidan’ın Moskova’dan yeni döndüğünü hatırlatarak kendisine bilgi aktardıklarını ifade etti. Sybiha, Türkiye’ye Karadeniz’deki seyrüsefer ve Kırım’ın geri alınması konusundaki desteği için teşekkür etti.

SÜREÇ VE BARIŞ VURGUSU

Bakan Fidan ise Sybiha’nın ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Daha güzel günlerde de burada olma umuduyla geldiğini vurgulayarak, öğleden sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tarafından kabul edileceğini aktardı. “Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz” diyen Fidan, “Önümüzde iki yol var: Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu yıl içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine de dikkat çeken Bakan Fidan, “Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık ve İstanbul’daki ivmenin sürmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

KALICI BARIŞA ODAKLANMA

Dışişleri Bakanı Fidan, “İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler, diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı” diyerek ateşkes ve barış için beklentilerin arttığını ifade etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığa olan desteklerinin tam olduğunu belirten Fidan, “Bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz” diyerek Türkiye’nin müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini belirterek, “Savaşın yol açtığı insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz” dedi.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER VE TEMASLAR

Bakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Fidan’ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor. Ayrıca, Fidan’ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.